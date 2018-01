Sumudica e gata pentru Galatasaray! Ce a declarat inainte de meciul inceputului de an

Marius Sumudica vrea sa dea lovitura in derby-ul cu Galata.

Sumudica isi propune cel putin un punct in meciul de luni seara (19:00). Kayseri ar putea intra in lupta pentru titlu daca invinge echipa lui Fatih Terim.

"Suntem puternici, ne-am pregatit bine. Vom intalni o echipa care se bate an de an la titlu. va fi un meci greu. Dar am incredere in echipa mea si ne vom lupta sa scoatem cel putin un punct", a spus Sumudica.

Antrenorul lui Kayseri a anuntat ca echipa sa va renunta la doi sau trei jucatori in urmatoarele zile. Silvestre Varela si Asamoah Gyan raman chiar daca au jucat putin in tur, spune Sumudica.

"S-au pregatit excelent, ne asteptam la lucruri bune din partea lor anul asta. Au scapat de accidentari si sper sa ne ajute foarte mult la meciurile oficiale", a spus Sumudica.