Sumudica, 2-2 cu Osmanlispor acasa! 4 puncte dupa dupa trei meciuri pentru Kayseri. Sapunaru integralist, Silviu Lung din nou rezerva

Dupa victoria de etapa trecuta, Kayserispor a scos un egal pe teren propriu cu Osmanli

UPDATE | Sumudica, dupa meci: "A fost un joc foarte dificil, dar pot sa spun ca in seara asta nu am castigat un punct, ci am pierdut doua puncte."

"Trebuia sa legam doua victorii, dar tin sa imi felicit jucatorii si sa le multumesc suporterilor care au venit la meci."

Sumudica, “Zor bir oyun oldu. Oyuncularımı final maçına hazırlar gibi hazırladım. Üzerimizde baskı var. 2 maçı da kazanmamız bekleniyordu." pic.twitter.com/9a9hQMllx2 — Futbol Arena (@futbolarena) August 27, 2017

Kayserispor, echipa antrenata de Marius Sumudica, a terminat la egalitate, scor 2-2, partida jucata sambata seara, pe teren propriu, cu Osmanlispor, in etapa a treia a campionatului Turciei.

Golurile echipei lui Sumudica au fost marcate de Silvestre Varela ’14 si Ryan Mendes ’87. Pentru oaspeti au inscris Souleymane Doukara ’15 si Musa Cagiran ’77.

Kayserispor a ramas cu un jucator in minus in minutul 74, cand a fost eliminate Varela. Si de la Osmanlispor a fost eliminat un fotbalist, Tugay Kacar, in minutul 90.

Cristian Sapunaru a fost integralist la Kayserispor, iar Silviu Lung a fost rezerva.