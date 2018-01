STELIANO FILIP // Filip, declaratie soc cu bataie la Dinamo si fostii colegi! Ce a facut Steliano la primul meci pentru Hajduk

Steliano Filip a debutat la Hajduk Split, la 4 zile dupa despartirea de Dinamo.

Primul meci in tricoul croatilor de la Hajduk a fost cu Lech Poznan (1-0), echipa la care Mihai Radut a jucat si el 60 de minute. Filip a fost folosit doar prima repriza.

Steliano Filip a vorbit si pentru site-ul oficial al lui Hajduk Split.

"Nivelul antrenamentelor si calitatea jucatorilor de aici sunt mult mai ridicate decat la Dinamo. Am venit la o echipa care are un stil complet diferit de joc, dar sper si cred ca ma voi adapta foarte repede ideilor antrenorului. Colegii m-au primit bine, sunt foarte prietenosi, iar asta ma bucura si ma motiveaza. Este pentru prima data cand joc in afara tarii mele, dar am simtit imediat spiritul acestei echipe", a spus Steliano Filip.

"Sunt intr-o forma buna, pentru ca am facut pregatiri si cu fosta mea echipa. Sunt la acelasi nivel ca si coechipierii mei. Ma astept sa pot juca in urmatoarele meciuri, ma simt pregatit", a mai spus el.

"Am discutat cu antrenorul si mi-a spus ce asteapta de la mine. Sunt fericit ca jocul lui Hajduk mi se potriveste. Echipa practica un fotbal agresiv, pune presiune, iar acestea sunt idei care mi se potrivesc foarte bine. Voi da maximum pentru Hajduk", conchis Filip.