STELIANO FILIP // Ce a patit Filip la doar 3 zile dupa ce a zis ca "nivelul antrenamentelor si al noilor colegi e mult mai ridicat ca la Dinamo"

Ajuns de doar o saptamana la Hajduk Split, Steliano Filip s-a accidentat.

Steliano Filip s-a accidentat la ultimul antrenament al lui Hajduk si se va pregati separat in urmatoarea saptamana. Fundasul transferat de croati de la Dinamo in urma cu o saptamana a apucat sa joace doar 45 de minute intr-un amical.



In urma cu trei zile, Steliano Filip declara pentru site-ul lui Hajduk: "Nivelul antrenamentelor si al noilor colegi este mult mai ridicat decat la Dinamo. Cred ca ma voi adapta foarte repede, mai ales ca echipa are un stil care mi se potriveste".