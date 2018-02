Stanciu se bucura ca a parasit-o pe Anderlecht! Suporterii au dat navala peste jucatori: "Rusine sa va fie!" VIDEO

Chipciu are probleme cu fanii la Bruxelles ! Anderlecht n-a mai castigat de 5 etape, are sanse minime la titlu, iar suporterii s-au revoltat!

Chipciu a fost titular in meciul pierdut cu 1-0 de Anderlecht in deplasare. Echipa romanului e la 13 puncte de liderul Bruges !

Fanii lui Anderlecht au facut scandal, arbitrul a oprit meciul timp de 10 minute si i-a trimis pe fotbalisti la vestiare ! Si n-a fost tot!

In miez de noapte, peste 100 de fani ai lui Anderlecht le-au cerut socoteala jucatorilor.