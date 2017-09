Stanciu, in cel mai bun moment la Anderlecht! Ce a spus antrenorul dupa meci: "Trebuie sa spunem asta!"

Nicolae Stanciu a reusit o pasa care a decis meciul lui Anderlecht cu Lokeren.

Antrenorul celor de la Anderlecht, Rene Weiler, si-a laudat echipa victoria cu Lokeren care spera sa fie descatusarea in campionat. Anderlecht obtinuse doar 5 puncte in primele 5 etape si se indrepta catre un nou egal cand Nicolae Stanciu a reusit o faza excelenta in flancul stang si a centrat perfect pentru Teodorczyk.

Stanciu a fost trimis pe teren in minutul 83 de catre Weiler: "Stiam ca daca vom egala la 2-2, vom castiga. Jucatorii mei erau nervosi din cauza rezultatului si au avut mentalitatea corecta in repriza a 2-a. Cred ca am meritat sa marcam al 3-lea gol si este meritul lui Teo, s-a luptat tot meciul.



Trebuie sa spunem si cat de buna a fost centrarea lui Stanciu, toti au avut reactia perfecta" a spus Weiler conform Dernier Heure.