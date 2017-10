Stanciu a dat GOLUL LUNII la Anderlecht! Faza de MILIOANE care ii face pe fani sa viseze

Pana sa inceapa sa joace mai mult, Stanciu se consoleaza cu aprecierea suporterilor campioanei din Belgia. Site-ul oficial al clubului a anuntat ca golul inscris de Stanciu cu Beveren a fost ales cel mai frumos al lunii septembrie!

Reusita e singura a fotbalistului roman din acest sezon!

Goal of the month: Nicolae STANCIU ???? @WaaslandBeveren

Let's hope Vanhaezebrouck will make him feel good again. In Nicolae we trust! #NS10 pic.twitter.com/P84sqx0dPO