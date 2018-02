"Serios?! Eu sunt ultimul care afla!" Reactia lui Stramaccioni dupa ce a aflat ca Nita e la un pas de Sparta! Ce a spus despre Stanciu

Antrenorul celor de la Sparta Praga a fost surprins sa afle ca il va pregati pe Florin Nita.

Fost antrenor la Inter Milano, Andrea Stramaccioni o pregateste pe Sparta Praga din vara trecuta. Bun prieten cu Cristi Chivu, Stramaccioni a adus 2 jucatori romani la Sparta, pe Vatajelu si Stanciu, si se pregateste si al 3-lea. Stramaccioni nu a dorit sa ofere vreun indiciu despre transferul lui Nita pana cand acesta nu va deveni oficial.

"Il stiu pe Bogdan (Vatajelu) de 6 luni deja, este un jucator foarte bun, tanar, ofensiv, lucreaza din greu si are un sut cu stangul foarte puternic. Impactul cu campionatul din Cehia este destul de puternic si la inceput nu a prea jucat dar acum joaca.



L-am cunoscut pe Stanciu acum 5 la Vaslui, din pacate, a marcat asa ca mi-l aduc aminte. Este un jucator foarte interesant si am avut sansa sa-l luam in aceasta iarna si, desigur, imediat am sugerat sa-l luam.

Am vorbit cu Chivu si ii cunoaste pe amandoi (Vatajelu si Stanciu). A fost fericit sa auda ca jucatorii romani pot fi importanti si in strainatate.

(Intrebat despre venirea lui NIta) Serios? Eu sunt ultimul care afla astfel de lucruri. Nu am nimic de zis, Nita este un portar foarte bun de la Steaua. Toată lumea o stie. In Italia il aveam pe Tatarusanu si Nita este, alaturi de Tătăruşanu, probabil cel mai bun portar din Romania" a declarat Andrea Stramaccioni pentru Pro TV dupa partida amicala castigata de Sparta Praga in fata celor de la Aalborg.