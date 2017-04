"Sa fie barbat, sa-si astepte locul!" Stanciu a aflat cand va deveni TITULAR la Anderlecht 

Nicolae Stanciu abia mai prinde banca la Anderlecht in acest final de sezon.

Anderlecht e aproape de titlu, dar Stanciu nu e fericit. Echipa a iesit din Europa League, acolo unde a jucat cele mai multe minute in 2017. Anamaria Prodan, agenta jucatorului, spune insa ca va veni si momentul romanului la Anderlecht. Cel mai probabil, asta se va intampla din sezonul urmator, cand belgienii vor ramane fara Tielemans, vedeta echipei. La 19 ani, mijlocasul are oferte de la toarte fortele europene, iar Monaco este foarte aproape sa-l ia, scrie presa franceza.

"Stanciu trebuie sa fie barbat, sa lupte pentru locul sau! In Romania era un star, aici trebuie sa se adapteze la rolul sau din echipa.

Sunt sigura ca Rene Weiler este fanul sau, dar in momentul de fata in locul sau joaca un international belgian, Youri Tielemans. Dar momentul lui Nico o sa vina cat de curand. E foarte fericit la Anderlecht", a spus Anamaria Prodan in presa din Belgia.