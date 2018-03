Razvan Marin, inclus in echipa etapei din Belgia: "Speranta a devenit jucator cheie la Standard!"

Razvan Marin a confirmat in Belgia, iar Standard se felicita pentru transferul mijlocasului de la Viitorul.

Razvan Marin a fost inclus de site-ul walfoot.be in echipa etapei a 29-a din campionatul de fotbal al Belgiei, el pasand decisiv la toate cele trei goluri ale lui Standard Liege din victoria de acasa cu Mechelen (3-2).

In acest meci din penultima etapa a sezonului regulat, toate golurile lui Standard au fost inscrise cu capul din centrari ale internationalului roman. Marin, care a ratat un penalty in min. 79, are 4 goluri marcate in 26 de meciuri in acest campionat si a contribuit la calificarea echipei in finala Cupei Belgiei.

"Chiar daca nu a reusit sa ucida meciul din penalty, romanul a dat trei pase decisive la faze fixe si s-a aratat de asemenea pretios pe toata durata intalnirii", scrie walfoot.be.

Iata echipa etapei in viziunea acestui site: Thomas Kaminski (Kortrijk) - Buta (Antwerp), Matej Mitrovic (FC Bruges), Jakov Filipovic (Lokeren), Zarko Tomasovic (Oostende) - Razvan Marin (Standard), Faris Haroun (Antwerp) - Olivier Myny (Waasland-Beveren), Stallone Limbombe (Antwerp) - Lukasz Teodorczyk (Anderlecht), Joseph Akpala (Oostende). De remarcat ca Antwerp, formatie antrenata de Ladislau Boloni, da trei jucatori dupa victoria din aceasta runda, 2-0 acasa cu Eupen.

"Razvan Marin: speranta a devenit jucatorul cheie", titreaza La Derniere Heure. "Autor a trei pase decisive in meciul cu Mechelen, Razvan Marin a devenit cel mai eficient jucator din lotul lui Standard", scrie ziarul.

Marin este pe locul 4 la capitolul assit-uri in campionatul Belgiei, noteaza cotidianul La Meuse. El are sapte pase decisive, fiind devansat de Ruud Vormer (FC Bruges, 15 assist-uri), Ryota Morioka (Waasland-Beveren si, din ianaurie, Anderlecht, 12) si Hans Vanaken (FC Bruges, 8).

In clasament, Standard este pe locul 6, cu 41 de puncte, cate are si urmatoarea clasata, Antwerp. In ultimul meci din sezonul regulat, echipa antrenata de Ricardo Sa Pinto va juca pe terenul lui Oostende, iar Antwerp o va intalni in deplasare pe Anderlecht, formatie la care este legitimat Alex Chipciu.

Lider este FC Bruges, 64 de puncte, urmata de Anderlecht, 52 puncte, si Charleroi, 51 puncte. Royal Excel Mouscron, echipa lui Dorin Rotariu, pana de curand antrenata de Mircea Rednic, se afla pe 14, cu 30 puncte.