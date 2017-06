Puscas a facut-o lata! Atacantul roman e EROU in Italia, dupa ce a promovat-o pe Benevento in Serie A pentru prima data in istorie

George Puscas a marcat golul promovarii lui Benevento in Serie A. Formatia la care acesta a evoluat in actualul sezon sub forma de imprumut a obtinut astfel doua promovari succesive.

Benevento s-a impus cu 1-0 in returul finalei Play Off-ului pentru promovarea in Serie A, disputat in fata lui Carpi. Micuta formatie a obtinut astfel biletele pentru prima liga, gratie unui gol marcat de romanul George Puscas! In tur, cele doua echipe remizasera, scor 0-0.

George Puscas a incheiat astfel sezonul intr-unmod fantastic, ajungand la cota 7 in 21 de partide. Puscas a marcat si impotriva celorlalte doua adversare pe care Benevento le-a intalnit in Play Off-ul pentru promovare: Perugia si Spezia.

Benevento este a treia echipa care va promova in Serie A, dupa SPAL si Verona.

