Prima oferta REFUZATA de Stanciu, dupa anuntul despartirii de Anderlecht! Unde a anuntat ca vrea sa joace

Nicolae Stanciu a decis sa plece de la Anderlecht in aceasta iarna.

Devenit rezerva la Anderlecht in acest sezon, Stanciu a decis ca e momentul sa se desparta de echipa care a platit 10 milioane de euro pentru transferul sau.

Anamaria Prodan, agenta lui Stanciu, va merge in Belgia la jumatatea lunii decembrie pentru a stabili impreuna cu conducerea lui Anderlecht conditiile despartirii de mijlocasul roman.

Stanciu a refuzat deja o oferta importanta din punct de vedere financiar, din Arabia Saudita. Al Hilal a incercat sa-l ia din nou, dupa ce l-a ofertat si in vara. Fosta echipa a lui Reghecampf a pierdut ieri finala Ligii Campionilor Asiei.

Anderlecht-online.be scrie ca Stanciu isi cauta echipa un Europa de Vest si refuza din start ideea unui imprumut in Liga I. Gigi Becali spunea ca l-ar primi inapoi pe Stanciu, doar daca Anderlecht i-l va ceda definitiv.



"Principiul meu e urmatorul: daca un jucator nu poate unu contra unu, la mine nu are loc. Eu l-am vandut atunci pentru ca a avut o perioada buna. E inteligent, da bine la poarta, marcheaza, dar nu poate unu contra unu. De asta imi place de Florinel Coman si l-am remarcat pe Tanase, ca pot unu contra unu si nu dribleaza pe loc. Cu tot respectul, il iubesc pe Stanciu, daca nu poti unu contra unu in fotbalul mare e greu", a spus Becali despre Stanciu.