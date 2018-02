Prima declaratie a lui Enache dupa ce a semnat cu Rubin! Mesaj catre Steaua: "Sa-mi dea si mie un tricou de campion!"

Enache a explicat motivul pentru care randamentul sau la Steaua nu a fost la fel de bun ca pe vremea cand era la Astra.

Gabriel Enache a semnat cu Rubin Kazan, urmand sa aiba un salariu de 45.000 de euro pe luna! De 3 ori mai mare decat castiga la Steaua, echipa de care s-a despartit dupa derby-ul cu Dinamo.

”Ma bucur ca s-a realizat acest transfer, imi doream sa plec din Romania si sper sa joc cat mai mult in strainatate. Cei de acolo m-au primit foarte bine, nu mai stiau care sa vorbeasca cu mine. Am avut o discutie cu antrenorul, mi-a spus ce vrea de la mine. Mi-a spus ca joaca cu trei fundasi iar eu o sa fac banda dreapta si ca va trebui sa alerg foarte mult.



Nu regret transferul la Steaua, mereu mi-am dorit sa joc la Steaua, cea mai mare echipa din fotbalul romanesc. Regret doar ca nu am reusit sa castig campionatul. Sper, totusi, ca fosii mei colegi sa castige acum si sa-mi dea si mie un tricou de campion. La inceput, m-au afectat criticile, dar mai apoi nu mai tineam cont de ce zice lumea. Eu mi-am vazut de treaba mea. Am incercat sa joc cat mai bine acolo unde am fost pus.



Am vazut ca toata lumea se intreba unde e Enache de la Astra, lumea trebuie sa inteleaga ca la Steaua jucam alt post fata de pozitia pe care evoluam la Astra. Am avut foarte multe de invatat de la Reghe, dar si de la Dica" a spus Gabriel Enache.