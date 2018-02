Piturca se INTOARCE in locul de unde a plecat cu scandal! Un nou contract de MILIOANE pentru fostul selectioner

Victor Piturca va antrena din nou in Arabia Saudita.

Piturca se intoarce la Jeddah, orasul in care a antrenat-o de doua ori pe Al Ittihad. De aceasta data insa, Piturca va semna cu Al Ahli Jeddah, scrie Gazeta Sporturilor.



Piturca a batut palma cu arabii si il va inlocui pe ucraineanul Rebrov la echipa aflata pe locul 2 in clasament cu 4 puncte sub Al Hilal.



Fostul selectioner a castigat recent litigiul cu fostul sau club si poate sa antreneze din nou acum. El e asteptat duminica la noul sau club.