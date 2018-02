"Orice as fi facut nu mi se dadea nicio sansa!" Adi Popa nu isi explica ce s-a intamplat la Reading! Explicatia fostului stelist

Adi Popa a vorbit despre motivele pentru care nu a reusit sa confirme la Reading.

UEFA EURO 2018! Romania - Ucraina, vineri, 21:45, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Adi Popa a plecat in aceasta iarna de la Reading la Al Taawon in Arabia Saudita sub forma de imprumut. Internationalul roman de 29 de ani crede ca n-a primit sanse la Reading.

"La Reading nu aveam nicio sansa sa joc, indiferent de ce faceam. In ultima perioada au venit cu niste scuze ca sa nu mai merg nici la echipa a doua. Din vara s-a schimbat ceva, de atunci cand eram la echipa nationala. Mi-au lasat senzatia asta ca orice as face nu mi se va oferi nicio sansa. Nici lotul nu-l mai prindeam.



Nu am prins echipa nici dupa ce am fost omul meciului cu Aston Villa sau dupa am avut meci in cupa si am dat assist. Am mai fost in lot doar atunci cand erau multi accidentati" a spus Adi Popa pentru Digi Sport.