Olaroiu are probleme medicale: "Merg la Barcelona sa ma operez!" Arabii insista! Ce oferta fabuloasa a primit

Cosmin Olaroiu spune ca vrea o pauza pana in luna ianuarie, insa arabii de la Al Ahli insista.

Olaroiu s-a despartit de Shabab Al Ahli Dubai, echipa care il platea cu 6,5 milioane de euro pe sezon! Antrenorul roman are o cota excelenta in zona araba, iar ofertele curg pentru el. Cei de la Al Ahli din Arabia Saudita sunt gata sa-i plateasca un salariu anual de 4,5 milioane de euro, anunta presa araba.



"Este de asteptat ca in urmatoarele doua zile Cosmin Olaroiu sa fie anuntat oficial la Al Ahli. Atat fanii, cat si conducerea isi doresc un antrenor care sa salveze sezonul, iar romanul pare cel mai potrivit. Cel mai probabil, despartirea de Serhiy Rebrov se va produce duminica", noteaza alhadathonline.org.

Olaroiu a declarat insa in urma cu cateva zile ca are probleme la un sold si vrea sa se opereze.

"Am mai multe oferte, dar le analizez. N-am luat, deocamdata, nicio decizie. Si, oricum, pe primul plan e acum sanatatea mea. O sa merg la Barcelona pentru un consult medical. Probabil, o sa fie nevoie sa ma operez la sold, sa scap de dureri. Oricum, nu se pune problema sa semnez cu vreo echipa, inainte de luna ianuarie", a spus Olaroiu in Adevarul.