"Motoreta" i-a impresionat pe englezi! Ce a reusit Adi Popa in ultimul meci la Reading: "A avut ghinion!"

Adi Popa spera sa devina un jucator important la Reading in noul sezon.

Doar 275 de minute in 8 partide a evoluat Adi Popa in Championship dupa transferul de la Steaua la Reading, reusind un singur gol. Mijlocasul de 28 de ani spera sa-l convinga pe Jaap Stam ca merita sa devina titular iar Popa a reusit evolutii bune in partidele amicale.

Daca in partidele cu QPR si Genglerbirligi a reusit sa marcheze, Adi Popa nu a mai reusit acelasi lucru in ultimul amical al echipei din Olanda, 1-1 cu belgienii de la Cercle Brugge. Chiar si asa, Adi Popa a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai lui Reading in acest meci.

Notat cu 7 de catre jurnalistii de la GetReading, Adi Popa s-a facut remarcat prin conditia fizica si nu numai: "a avut ghinion neprind un penalty in repriza a 2-a cand a fost impiedicat in careu". Un singur jucator a primit nota mai mare ca Adi Popa.