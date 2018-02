"Moti e PREA GRAS! O sa fie pe banca!" Soc inaintea marelui meci cu AC Milan! Ce scriu azi ziarele de la Sofia

Cosmin Moti e unul dintre liderii campioanei din Bulgaria. Asta nu-l face insa titular cert cu AC Milan in Europa League.

Saptamana indragostitilor de fotbal! Joi, 22:00, IN DIRECT la ProTV: Steaua - Lazio Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal!

Conform ziarului Tema, antrenorul Dimitar Dimitrov se gandeste serios sa-l lase pe Moti doar pe banca in marele meci de joi seara dintre Ludogoret si AC Milan. Dimitrov e nemultumit ca Moti are kilograme in plus chiar si dupa perioada de pregatire.

Moti, 33 de ani, are 10 meciuri ca titular in campionat pentru Ludogoret. In alte 7 intalniri a fost rezerva. Fostul dinamovist e la al 6-lea sezon in Bulgaria.