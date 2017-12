Momentul in care incepe BATAIA! Sumudica, impins pe tunel! VIDEO: ce s-a intamplat

Marius Sumudica a starnit un scandal monstru in Turcia!

Dupa victoria cu Alanyaspor, antrenorul roman a fost bruscat de un membru al staff-ului advers. Imaginile video surprinse in zona vestiarelor au fost facute publice. Imaginile arata cu Sumudica este bruscat inainte ca jucatorii si fortele de ordine sa intervina pentru a calma spiritele. In urma incidentelor, unul dintre translatori s-a ales cu nasul spart si a ajuns in spital.