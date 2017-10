Meci fantastic facut de Adi Popa in Anglia! Anuntul facut dupa ce fostul stelist a creat 3 goluri

Adi Popa a pasat decisiv la toate cele 3 reusite ale echipei secunde ale lui Reading din Premier League 2.

Fostul mijlocas al Stelei, Adi Popa, a jucat pentru echipa Under 23 a celor de la Reading in Premier League 2, contribuind decisiv la victoria cu 3-2 in fata echipei similare a lui Aston Villa. Adi Popa a pasat la toate cele 3 goluri ale echipei sale si spera sa revina in vederile lui Jaap Stam.

Conform jurnalistul Courtney Friday de la Reading Chronicle, zvonurile conform carora Adi Popa ar urma sa plece in iarna de la Reading sunt false iar romanul vrea sa revina in primul 11 al primei echipe. Iar evolutia din partida de luni in fata unei echipe la care a jucat si Jack Grealish, candva o mare speranta a fotbalului englez, i-a facut pe fani sa-i ceara lui Jaap Stam sa-l foloseasca pe Adi Popa, mai ales in conditiile in care rezultatele din startul de sezon sunt sub asteptari.

Finalista in playoff-ul pentru Premier League in sezonul trecut, partida pierduta la penalty-uri in fata celor de la Huddersfield, Reading este doar pe locul 20 dupa 12 partide din acest sezon, avand 12 puncte.