Lucescu, FURIOS pe rusi! Zenit nu i-a reziliat contractul, dar l-a prezentat pe Mancini: "Le-am adus 100 de milioane!"

Mircea Lucescu e furios pe comportamentul sefilor de la Zenit.

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Il Luce a fost dat afara dupa un singur sezon. Contractul romanului nu a fost insa reziliat pana acum, dar Roberto Mancini a fost prezentat ca noul antrenor al echipei, spre dezamagirea lui Lucescu, cel care spune ca nu a primit nici macar un telefon.



"In realitate, inca astept sa fiu informat in mod oficial. Am constatat de pe site-ul lui Zenit ca Mancini va fi noul antrenor al echipei. Nu am primit nici macar un telefon din partea clubului. E incredibil, nu-mi vine sa cred... Am adus mai mult de 100 de milioane de euro prin transferurile lui Hulk, Garay si Witsel si totusi..", a declarat Mircea Lucescu pentru Tuttosport.