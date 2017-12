Lovitura de 3 milioane de euro pentru CSU Craiova?! Ivan INAPOI dupa 6 luni?! Prima reactie

Andrei Ivan nu s-a adaptat la Krasnodar si e dispus sa revina in Liga 1 din ianuarei!

CSU Craiova poate da o lovitura importanta cu jucatorul pe care a luat 3 milioane de euro la sfarsitul verii. Chinuit de accidentari si iesit din forma, Ivan ar putea fi imprumutat la CS Universitatea pentru 6 luni. Cele doua parti mai au de stabilit doar detalii minore pentru ca afacerea sa aiba loc, anunta Digisport.

"In ultima perioada, m-am concentrat mai mult pe refacere decat pe ce va fi din iarna. Sunt bcuuros pentru ca am revenit pe teren, sunt complet refacut dupa doua luni de la operatie. Daca cei de la Craiova ma vor si conducatorii mei vor fi de acord, de ce sa nu ma intorc? O sa vedem. Acum ma pregatesc pentru ultimele meciuri ale echipei mele din acest an. Pe 14 decembrie vin in tara, voi fi pe stadionul din Craiova la meciul cu CFR Cluj", a spus Ivan pentru Digisport.

Ivan are un salariu de 500 000 de euro pe sezon la Krasnodar.