Interviu EVENIMENT cu Lucescu in Marca: "Geniu si figura!" Cel mai emotionat moment din cariera: "Am zis ca nu pot"

Mircea Lucescu a oferit cel mai lung interviu din cariera pentru ziarul spaniol Marca.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21 februarie, 21:45 Manchester City - AS Monaco! Joi, 23 februarie, 22:00 Genk - Astra, in direct la PRO TV! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

La 71 de ani, Lucescu spune ca nu se gandeste la retragere si vrea sa mearga mai departe, de aceasta data cu Zenit Sankt Petersburg. Lucescu e in fotbal de 54 de ani si se compara la acest capitol cu Sir Alex Ferguson.

"E incredibil ca nu am avut niciodata un an de pauza", spune chiar el in Marca.

Lucescu le-a spus ziaristilor spanioli ca se mandreste cu jocul echipelor sale, si cu cele doua trofee europene, Supercupa Europei cucerita cu Galatasaray in fata Realului, si Cupa UEFA cucerita cu Sahtior in 2009.

"Echipele mele, indiferent ca au fost din Turcia, Italia sau Ucraina, au marcat mereu mai multe goluri ca restul. Si nu vreau sa zic ca nu exista echilibru. Echipele mele primesc de asemenea si mai putine goluri decat restul. Acesta este secretul", spune Lucescu.

Antrenorul roman isi aminteste cu placere de perioada de 12 ani petrecuta la Sahtior. "Am zis ca stau un an sau doi si am stat 12. Amm castigat 8 titluri, 6 Cupe, o Cupa UEFA. Vara trecuuta am decis sa plec deoarece echipa nu s-a putut intoarce la Donetk dupa doi ani de exil. Eram tot timpul in avion, departe de casa, fara fani. Am venit la Zenit si m-am trezit fara Hulk, Garay, acum fara Witsel. E o echipa cu media de varsta de 29 de ani, putem sa castigam acum trofee, dar eu am venit aici sa construiesc o echipa de viitor", spune Lucescu.

Acesta si-a amintit si cel mai greu moment din cariera, momentul cand s-a infruntat cu fiul sau Razvan in grupele Europa League. Il Luce a pierdut in fata fiului sau cu 0-1. "N-am mai fost asa in viata mea. E cel mai greu sa pregatesti un asemenea meci. Am mers la presedinte si i-am spus ca nu pot. In sala de conferinta l-am vazut pe Razvan ca plange, l-am felicitat in fata tuturor. Tin minte ca a venit cineva de la UEFA la mine inainte de meci si m-am enervat. I-am spus ca nu se poate indoi nimeni de profesionalismul nostru. M-am simtit umilit in fata fiului meu. In sport, daca trebuie sa te lupti cu fiul tau, te lupti, apoi il imbratisezi". "Mircea Lucescu. Geniu si figura", incheie Marca interviul de 50 de minute cu antrenorul roman.