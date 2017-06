Inter i-a decis viitorul lui George Puscas. Unde va juca atacantul roman in sezonul viitor

George Puscas mai ramane un sezon la echipa cu care a reusit o performanta foarte importanta in acest an - promovarea in Serie A.

George Puscas va imbraca si in sezonul viitor tricoul lui Benevento, formatie proaspat promovata in Serie A, care a obtinut doua promovari succesive in doi ani.

Internationalul roman de tineret va fi imprumutat de Inter pentru inca un an la Benevento, cele doua cluburi ajungand la un acord, noteaza Il Mattino.

Puscas a fost decisiv Benevento in sezonul precedent, marcand golurile cu care echipa a reusit sa isi asigure promovarea din Play Off-ul Serie B.

Puscas, in varsta de 21 de ani, s-a lansat la Liberty Oradea, iar in Italia a mai evoluat, tot sub forma de imprumut, la Bari.