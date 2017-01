Intariri din Liga 1! Mircea Rednic a adus un atacant la Mouscron: "Nu voi mai aduce alti jucatori din Romania"

Mircea Rednic are o misiune extrem de dificila la Mouscron.

Aflat la a 3-a echipa in Belgia, Mircea Rednic incearca sa o salveze pe Mouscron de la retrogradare. Echipa se afla pe ultimul loc cu 12 puncte, reusind doar 3 victorii in primele 21 de partide. Totusi, Mouscron este la 3 puncte de Westerlo, echipa aflata pe locul 15 care dupa in play-off-ul pentru Europa League.

Cum Mouscron a reusit doar 15 goluri in acest sezon, Mircea Rednic a adus un atacant - lituanianul Deivydas Matulevicius, venit liber de contract dupa despartirea de FC Botosani. Jucatorul de 27 de ani a jucat si 3 sezoane la Pandurii Targu Jiu, perioada in care a marcat 24 de goluri.

"Noi am inceput pregatirea, iar maine plecam in Spania. Pe 21 incepem campionatul. L-am adus pe Matulevicius, care este singura noutate din lot. Va semna cu noi. Nu voi mai aduce alti jucatori din Romania, doar din strainatate" a declarat Mircea Rednic pentru Gazeta Sporturilor.

"Sunt foarte fericit ca am semnat cu Mouscron. Este un pas mare pentru mine și pentru cariera mea. Le promit tuturor ca voi da tot ce pot pentru a ajuta echipa la fiecare joc" a declarat si Matulevicius.