Il Luce tine visul de Mondial al turcilor aprins. Ce a spus dupa victoria impotriva Croatiei si primul meci pe teren propriu

Mircea Lucescu a obtinut prima victoria cu nationala Turciei. Echipa sa a invins Croatia cu 1-0, intr-un meci disputat aseara la Eskisehir.

Turcia s-a impus in fata Croatiei cu 1-0, gratie unui gol marcat destul de tarziu de atacantul Cenk Tosun (75).

La finalul partidei, Lucescu s-a declarat multumit de evolutia echipei sale, acesta schimband 7 titulari fata de meciu din Ucraina.

"Am obtinut o victorie foarte importanta in fata unui adversar redutabil. Am jucat inteligent, am fost organizati. Cred ca am pregatit bine aceasta partida, iar jucatorii au fost foarte uniti.

Vom obtine victorii si mai mari dupa acest meci. Vreau sa imi felicit jucatorii, cred ca au o sansa reala de a merge la Cupa Mondiala. Toate echipele au sanse de calificare acum, asa ca trebuie sa ne pregatim foarte bine pentru meciul cu Islanda, trebuie sa castigam. Va fi o partida grea, in fata unui adversar organizat si cu mult spirit de sacrificiu", a spus Lucescu.

