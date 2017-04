"Ianis este fratele mai mic!" Tatarusanu a acordat un interviu pentru Gazzetta dello Sport! Ce spune despre situatia de la Fiorentina

Ciprian Tatarusanu s-a aparat dupa criticile primite in presa din Italia.

Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg!

Portarul nationalei Romaniei, Ciprian Tatarusanu, a vorbit intr-un interviu pentru editia tiparita a Gazzetta dello Sport in care a vorbit despre situatia sa de la Fiorentina, dupa ce presa italiana a scris ca ar putea pleca in vara.



”Am contract pana la finalul lui 2018 si un agent, Piotr Chiodi, care are grija de toti romanii din Italia. Eu ma simt bine la Fiorentina, imi place si nu m-am gandit niciodata ca voi fi rezerva. stiu ca fanii sunt pretentiosi, si asta e valabil pentru toata lumea din lot, nu doar pentru mine, asa ca de multe ori se exagereaza. Niciodata nu mi-a fost frica de statutul meu, indiferent de adversar. Pentru Sousa eu sunt numarul 1, nu sunt rezerva!” a spus Tatarusanu.

Portarul roman a vorbit si despre Ianis Hagi, cel care "este ca un frate mai mic pentru mine. Vine des sa manance la mine acasa". Tatarusanu i-a criticat pe jurnalistii italieni pentru faptul ca l-au criticat pentru ca nu este mai deschis fata de presa.

”Nu e adevarat ca vorbesc putin, e vina jurnalistilor. Cred ca un portar trebuie sa vorbeasca prin fapte si mai putin in afara terenului. Lumea, si aici ma refer la fani in primul rand, isi doreste ca Tatarusanu sa apare si sa o faca bine. Daca as avea mai multe aparitii pe la diverse televiziuni si n-as apara cum trebuie, atunci ce s-ar intampla?” a mai spus Tatarusanu.