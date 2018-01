Gardos poate semna ORICAND! Ce se intampla cu fundasul vandut de Steaua pentru 6.8 milioane euro

Ajuns la 29 de ani, Florin Gardos are sansa de a-si relansa cariera. Fundasul a intrat de la 1 ianuarie in ultimele sase luni de contract si poate semna cu orice formatie.

Florin Gardos a avut parte de o sedere de cosmar in Anglia. Transferat in 2014 la Southampton, in schimbul sumei de 6.8 milioane euro, fundasul roman a fost "lovit" de mai multe accidentari grave, care l-au impiedicat sa reuseasca in echipa "sfintilor".

Gardos, care a jucat doar 11 meciuri in Premier League in 3 ani si jumatate, are, insa, sansa de a evada! Fundasul a intrat recent in ultimele luni de contract si poate semna cu oricine.

In acest moment, interesul pentru serviciile lui Gardos este destul de scazut, insa fundasul este sigur ca nu va ramane fara echipa.

Gardos spunea in urma cu ceva timp ca nu este tentat de o revenire in Liga I.

Jucatorii lui Southampton intrati in ultimele 6 luni de contract



Florin Gardos

Stuart Taylor

Jack Rose

Jeremy Pied