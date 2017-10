FAZA ETAPEI in Franta: cum a scapat Tatarusanu fara gol la penalty! Nantes e pe 3 in Franta! VIDEO

Ranieri face din nou minuni.

FC Nantes, cu portarul Ciprian Tatarusanu integralist, a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa FC Metz, in etapa a saptea din campionatul Frantei.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Sala, in minutul 3, iar de la Metz, Roux a ratat un penalti in ultimele minute ale jocului. Acesta a inscris initial, insa arbitrul l-a pus sa repete lovitura pentru ca jucatorii au intrat in careu inainte de executie. La reluare, jucatorul a trimis peste poarta lui Tatarusanu! VIDEO AICI.

"Arbitrul nu a fost corect", au comentat cei de la Metz la finalul partidei.

FC Nantes este pe locul trei in campionatul francez, cu 16 puncte.

Alte rezultate de sambata, din Ligue 1:

Guingamp-Toulouse 1-1

Rennes-Caen 0-1

Dijon-Strasbourg 1-1

Partidele Troyes-Saint-Etienne, Angers-Lyon si Nice-Marseille se disputa duminica.