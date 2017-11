E GATA! Stanciu nu mai joaca la Anderlecht pana la discutia DECISIVA din decembrie! Anuntul facut de belgieni

Problemele lui Nicolae Stanciu continua la Anderlecht.

Titularizat in meciul cu Mouscron, Stanciu a jucat slab, insa antrenorul a incercat sa-l incurajeze. "Daca joaca uneori sub posibilitati, poti doar sa-ti ajuti echipa, iar el asta a facut", l-a incurajat pe mijlocasul roman dupa meciul in care a fost notat cu 4.

Ieri, Stanciu nu s-a antrenat cu echipa, iar presa belgiana s-a intrebat daca acesta este accidentat sau scos din lot. Raspunsul a venit din partea clubului, iar Stanciu este accidentat. El va lipsi de pe teren cel putin 4 saptamani din cauza unei leziuni musculare, iar o fortare poate duce la o ruptura, scrie Derniere Heure.

Astfel, Stanciu nu va mai apuca sa joace inaintea discutiei decisive de pe 5 decembrie intre agenta sa si conducerea clubului. Stanciu vrea sa plece, iar cele doua parti vor stabili care este solutia cea mai buna pentru jucatorul de 10 milioane de euro.