Dezastrul stelistului care a batut-o pe Chelsea! Raul Rusescu, intr-o situatie socanta! Ce se intampla cu el

In urma cu 5 ani ii dadea gol lui Chelsea in victoria Stelei cu 1-0. Astazi, Rusescu a ajuns deja in a 11-a luna de cand nu a mai bifat un minut oficial.

Fost golgheter al Ligii I si supermarcator al Stelei in campionatul intern si in Europa, Raul Rusescu a ajuns intr-o situatie la care nu s-ar fi gandit pe vremea cand ii dadea gol lui Chelsea. In varsta de 29 de ani, atacantul nu a mai jucat niciun minut oficial din martie 2017 si ar putea sa nu o faca pana in toamna anului viitor!

Rusescu a fost anuntat de luni bune de turcii de la Osmanlispor ca isi poate cauta echipa, iar in aceasta iarna a negociat cu FC Voluntari. Totusi, el nu a acceptat revenirea, considerand ca venitul din contractul cu Osmanli e mai bun, dar si ca isi poate gasi un angajament mai bun.

Varful de 29 de ani a preferat sa ramana pe salariul bun de la Osmanli, desi nu joaca, in loc sa se transfere. Acum, fereastra de transferuri din Liga I s-a inchis.

Pentru Rusescu, orizonul s-a restrans acum extrem de mult. Singurele tari in care perioada de mercato mai e deschisa sunt Bulgaria (pana la 28 februarie), China (28 februarie), Polonia (28 februarie) ori Slovacia (28 februarie).

Chiar daca va rupe contractul cu turcii, lui Rusescu ii va fi greu sa se intoarca la o echipa din Liga I si sa joace pana la finalul sezonului, avand in vedere lunga sa perioada de inactivitate si miza partidelor din Play Off si Play Out.