Destinatie neasteptata pentru Dorinel Munteanu. Fostul campion al Ligii I merge intr-o zona de razboi

Dorinel Munteanu merge intr-una din zonele periculoase de pe Glob.

Dorinel Munteanu, fost campion al Ligii I cu Otelul, care a mai antrenat FC Arges, Vaslui, Steaua, Dinamo, Kuban, Gabala si Astra, va activa tocmai in Irak.

Cel mai selectionat international roman, in varsta de 48 de ani, a ajuns la un acord cu echipa irakiana Zakho FC, antrenata in trecut si de Ilie Stan. Contractul va fi valabil pana la vara, cu optiune de prelungire pentru inca un an si jumatate.

Zakho FC se afla in acest moment in plin campionat, pozitionandu-se pe locul 19 in clasament.

Din lotul lui Zakho au mai facut parte in trecut Florin Costea, Andrei Ionescu si Mihai Leca. Antrenor pana in decembrie a fost Marian Mihail.