Debut dezastruos pentru Reghecampf la noua echipa: 3 infrangeri in 6 zile in Liga Campionilor Arabiei

Laurentiu Reghecampf are parte de o perioada dificila. Noua sa echipa, Al Wahda, a pierdut 3 jocuri oficiale in 6 zile!

Al Wahda, echipa pregatita de Laurentiu Reghecampf, a suferit a treia infrangere consecutiva in Liga Campionilor Arabiei, in decurs de doar 6 zile. Formatia din Emiratele Arabe Unite a cedat cu 1-2 in fata lui Al Faisaly.



Pentru echipa lui Reghecampf a deschis scorul marocanul Batna (41), insa Gikiewicz (76) si Zuway (90+2) au dus punctele in tabara lui Al Faisaly.



Al Wahda are 0 puncte in Grupa A a Ligii Campionilor Arabiei, dupa ce a mai pierdut si cu NA Hussein Dey si Al Ahly Egipt.