Cota lui Andone a EXPLODAT! Atacantul roman valoreaza DUBLU dupa cele 7 reusite din La Liga

Florin Andone a inceput sa marcheze pe banda in Spania, iar costa sa a crescut.

Dorit de Fiorentina in acesta iarna, Florin Andone a anuntat ca nu e gata sa plece de la Deportivo, club care l-a cumparat in vara de la Cordoba cu 4.8 milioane de euro.

Atunci, Andone este cotat la 2,5 milioane de euro pe transfermarkt.de, site specializat in transferuri.

Andone a avut un start slab de sezon, fara gol in primele 10 etape, dar vremurile acelea par de mult trecute. Andone a marcat 7 goluri si a impresionat la fiecare apartie.

Acum e cotat la 5 milioane de euro pe transfermarkt.de, dublu fata de vara trecuta. E doar inceputul, anunta Andone. Jucatorul vrea sa devina unul dintre golgheterii din La Liga si are toate sansele daca va marca in continuare in acelasi ritm.

14 goluri si-a propus sa marcheze Andone in acest sezon.

20 de milioane de euro a incasat Deportivo pe ultimul golgheter, Lucas Perez, ajuns la Arsenal.