Chipciu, pe lista de achizitii a unui club din Premier League alaturi de John Terry! Un poate ajunge dupa ce a luat titlul cu Anderlecht

Alex Chipciu a avut evolutii apreciate in a doua parte a sezonului la Anderlecht.

Transferat in iulie 2016 de Anderlecht de la Steaua pentru 3 milioane de euro, Alex Chipciu poate ajunge in Premier League dupa doar 1 an in Belgia. Presa din Belgia a anuntat ca de jucatorul de 28 de ani se intereseaza cei de la West Bromwich Albion.

WBA, echipa la care a jucat in trecut si Gabi Tamas, a terminat sezonul pe locul 10 si cauta intariri pentru sezonul viitor. Jurnalistii de la Birmingham Mail l-au trecut pe Chipciu pe lista jucatorilor de care este interesata WBA.

Englezii scriu ca pe langa Chipciu cei de la WBA mai sunt interesati de John Terry, cel care si-a incheiat contractul cu Chelsea, de Stuart Armstrong de la Celtic, Jermain Defoe de la Sunderland, Troy Deeney de la Watford sau Kelechi Iheanacho de la Manchester City.