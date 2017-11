Chipciu a revenit de URGENTA in Romania si a ratat meciul cu Bayern! Ce problema de familie are jucatorul

Alex Chipciu a fost invoit de Anderlecht chiar inaintea meciului cu Bayern din Champions League.

Anuntat titular cu Bayern, Chipciu a parasit Belgia de urgenta din cauza unei probleme de familie. Presa belgiana scrie ca tatal sau este foarte bolnav, iar jucatorul va ramane in tara si in acest weekend, cand Anderlecht are meci cu cei de la Kortrijk, scrie anderlecht-online.be.

Antrenorul lui Anderlecht, Hein Vanhaezebrouck a anuntat azi intr-o conferinta de presa ca accidentarea lui Stanciu nu este atat de grava pe cat se credea initial, iar mijlocasul are sanse sa joace duminica.

"Ieri nu s-a antrenat, insa azi a revenit in grup. O sa vedem maine daca este apt 100% sau mai avem de asteptat in privinta lui", a a spus antrenorul belgian.