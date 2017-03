CE POVESTE! Romanul care s-a dus in Olanda sa-si dea doctoratul in matematica si a ajuns arbitru in prima liga

Un traieste o viata de film in Olanda. A plecat din tara ca sa-si dea doctoratul in matematica, are acum a ajuns sa rezolve probleme importante pe teren, in prima liga din Olanda.

Il cheama Cristian Dobre, a fost arbitru in Liga a 3-a din Romania pana in 2002 si a ales sa renunte la pasiunea sa si sa plece din tara, dupa ce a fost primul sub linie pe lista pentru Liga a II-a. Cristi a decis atunci ca matematica va fi viitorul sau.

A plecat in Olanda in 2007 ca sa-si dea doctoratul. Tot acolo a redescoperit dragostea pentru fotbal si a decis sa o ia de jos. De foarte jos. De cel mai jos posibil. In liga a 7-a, Cristian Dobre a arbitrat pentru 25 de euro pentru fiecare meci. Apoi a crescut an de an.

"Nu am renuntat, pentru ca tot timpul am considerat ca va fi o investitie in timp. Nu a fost usor, mai ales ca atunci imi faceam si doctoratul in matematica. Trebuie sa recunosc ca pentru mine a fost un avantaj pozitia mea sociala in Olanda. Sunt convins ca daca nu aveam o pozitie sociala stabila in societatea olandeza, nu cred ca aveau incredere sa ma promoveze la acest acest nivel", spune el pentru MonitorulExpres.ro

In urmatorii 4 ani, Dobre a arbitrat meciuri din Liga a 3-a si a fost asistent in Liga a 3-a din Olanda. A muncit pentru a promova, iar vestea carierei a primit-o in 2014, cand a fost delegat ca arbitru asistent la NAC Breda vs. Roda Kerkrade, in Liga 1 din Olanda."

"Am fost coplesit de emotii de bucurie. In tribune erau 16.000 de spectatori. Incalzirea dinaintea meciului e partea cea mai placuta, pentru ca atunci nu iei decizii. In Olanda fotbalul chiar e un fenomen, iar oamenii merg la meciuri. In Liga a 2-a din Olanda media asistentei la meciuri este cu mult peste asistenta la meciurile din Liga I din Romania", mai spune acesta.

Stabilit in Utrecht, Cristian Dobre spune ca se gandeste sa mai arbitreze inca 14 ani, dupa care vrea sa plece din Olanda.



"Eu cred ca mai pot arbitra inca 12-14 ani. In Olanda, arbitrii pot fi concediati doar daca nu iei de trei ori testele fizice. Cand te apropii de varsta de 50 de ani, cei de la federatie te cheama la discutii pentru incheierea contractului. Pentru fiecare an de arbitraj, ei iti platesc o luna de salariu. Atunci cand ma voi lasa de arbitraj ma gandesc serios sa plec din Olanda din cauza impozitului foarte mare, de 52%“, a mai declarat Cristian Dobre.