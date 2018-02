"Au fost LASI!" Prima reactie a lui Razvan Lucescu, dupa scandalul incredibil de la meciul cu Olympiacos. PAOK poate sa piarda titlul

Derby-ul dintre PAOK si Olympiacos a fost oprit inainte sa inceapa.

Olympiakos Pireu a parasit stadionul din Salonic, unde urma sa intalneasca formatia PAOK Salonic, antrenata de romanul Razvan Lucescu, duminica, in campionatul de fotbal al Greciei, dupa ce antrenorul sau Oscar Garcia a fost lovit la fata de un obiect aruncat din tribune, informeaza AFP.

In timpul iesirii de pe stadion, fanii lui PAOK s-au ciocnit cu politia, care a replicat cu gaze lacrimogene.

"Mi-am luat echipa si am plecat. La revedere", a afirmat vicepresedintele clubului Olympiakos Pireu, Savvas Theodoridis, catre arbitrul Alexandros Aretopoulos.

Oscar Garcia, fost antrenor al echipei franceze AS Saint-Etienne, a fost transportat la spital, cu o buza sparta si plangandu-se de ameteli, dupa ce a primit o rola de hartie igienica in fata, conform presei elene.

Tehnicianul spaniol a fost dus la spital sub supravegherea politiei, iar responsabilii medicali nu au facut niciun comentariu privind starea de sanatate.

"Este evident ca Olympiakos a venit cu acest tel in minte, sa anuleze meciul. De 30 de ani ne provoaca. Ei au venit pentru a tipa si pentru a provoca", a denuntat, la randul sau, Kyriakos Kyriakos, directorul de comunicare al clubului PAOK.

"Au fost lasi", s-a limitat sa spuna Razvan Lucescu presei din Grecia.

PAOK Salonic, liderul campionatului cu 9 puncte avans in fata lui Olympiakos, locul 3, ar putea pierde la masa verde meciul in urma unei sanctiuni.

Campionatul Greciei este perturbat in ultimii ani de violenta suporterilor. Cel mai recent episod de acest gen dateaza din urma cu 15 zile, cand Olympiakos a pierdut trei puncte la masa verde si a primit o amenda de 90.000 de euro dupa invadarea terenului de catre fanii sai in urma infrangerii suferite in fata lui AEK Atena (1-2).