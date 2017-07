Anunt BRILIANT pentru Ianis Hagi! Duce numarul 10 al lui Hagi pe stadionul ISTORIC al lui Real Madrid

Fiorentina a fost invitata sa joace un super amical cu Real, in capitala Spaniei. Castigatoarea va primi la final trofeul Santiago Bernabeu.

Jocul va omagia 60 de ani de la finala Cupei Campionilor Europeni dintre cele doua echipe. Atunci, Real s-a impus cu 2-0 dupa golurile lui Di Stefani si Gento. Nu mai putin de 124 000 de oameni au fost la meci, numar care plaseaza finala din '57 pe locul 2 in topul asistentelor pentru ultimul act al Cupei Campionilor.

Trofeul Santiago Bernabeu e acordat in fiecare an pentru a-l onora pe fostul presedinte legendar de legenda al clubului din Madrid.

"Este o onoare pentru noi sa fim invitati la un asemenea meci. Ne bucuram ca vom putea sa cinstim asa cum trebuie memoria finalei din 57, unul dintre cele mai mari momente din istoria Fiorentinei", a spus presedintele echipei italiene, Mario Cognigni, pentru site-ul oficial al clubului.

Ianis Hagi are astfel ocazia de a purta numarul 10 pe stadionul unde tatal sau a facut istorie atat in tricoul lui Real, cat si in cel al Barcelonei sau al lui Galatasaray.

Real - Fiorentina se joaca pe 23 august, de la ora 23:45.