Kayserispor a reusit a doua victorie consecutiva in campionat, iar Sumudica e sigur ca poate duce echipa in Europa la finalul sezonului.

Dupa ce a invins-o pe Antalyaspor - echipa lui Nasri si Eto'o - Sumudica s-a bucurat alaturi de jucatori si suporteri. In declaratiile pe care le-a dat in portugheza dupa meci, Sumudica a tinut sa-si felicite fanii si fotbalistii. Sumudica a petrecut cateva secunde in tribuna pentru selfie-uri si a fost aplaudat de tot stadionul!