A dat cu sete! Moti a marcat un supergol pentru Ludogorets, dar echipa sa a pierdut surprinzator in deplasare

Ludogorets a pierdut surprinzator in deplasarea de la Stara Zagora, cu Vereya, scor 1-2. Moti a marcat golul campioanei Bulgariei.

Cosmin Moti a marcat un gol pentru Ludogorets, in minutul 25 al meciului cu Vereya Stara Zagora, din etapa a 18-a a a campionatului Bulgariei.

Moti a egalat la Stara Zagora, dupa ce Ismail Isa Mustafa a deschis scorul in minutul 12. Gazdele au castigat prin golul marcat de Salim Kerkar, in minutul 83.

Pentru Moti a fost al doilea gol marcat in acest sezon in campionat si al treilea in toate competitiile.

In ciuda infrangerii, Ludogorets ramane lider, cu 42 de puncte, patru mai multe decat TSKA Sofia, care are, insa, un meci mai putin.