Gest INCREDIBIL al unui fan Real Madrid din Romania! Pompierii au intervenit imediat! Ce a facut de suparare ca madrilenii au pierdut cu Barcelona!

Un batran din Arad a recurs la un gest incredibil dupa infrangerea lui Real Madrid din El Clasico.

Un barbat in varsta de 70 de ani din Arad a aruncat o sticla de diluant in soba dupa infrangerea Realului cu Barcelona. Aproape toata casa a ars, insa pompierii au ajuns la timp si au stins focul.

Batranul era luat in intretinere de o alta familie.



Totul s-a intamplat chiar in ajunul craciunului, in jurul orei 13.00 cand, negru de suparare, batranul de aproximativ 70 de ani, s-a inchis in locuinta situata pe strada Ion Creanga, a luat un bidon de diluant pe care il folosea la aprinderea focului si l-a aruncat in soba.

Vazand ca un fum negru iese dinscre casa batranului, femeia care l-a luat in intretinere pe batran si care locuieste la doar cateva case distanta, a venit sa vada ce s-a intamplat.



Pana la sosirea pompierilor, familia femeii a reusit sa sparga usa locuintei si sa il scoata pe batran din incendiu inainte ca acesta sa fie ranit. Pompierii au intervenit la fata locului cu o autospeciala si au reusit sa stinga valvataia inainte ca aceasta sa cuprinda intreaga locuinta, scrie ghidularadean.ro.

Batranul se afla in afara oricarui pericol. Intrebat de oamenii legii si de catre cei care il au in grija, barbatul a spus ca este constient de ce a facut si ca nu regreta fapta. Mai mult, spune ca ar fi vrut sa moara, sa nu mai stie de umilinta prin care a trecut echipa favorita.



Batranul piroman se va alege cu dosar penal pentru distrugere si cel mai probabil va fi supus unei expertize psihiatrice.

