Cat de adevarat e "blestemul Ramsey"? Galezul a dat gol pentru Arsenal, iar cel mai batran om din lume a decedat. Cati ani avea

Pe internet se vorbeste intens de cativa ani despre "Blestemul lui Aaron Ramsey", o coincidenta stranie care face ca, de fiecare data cand fotbalistul lui Arsenal marcheaza, viata unei celebritati sa fie in pericol.

Desi "blestemul" a aparut initial ca o gluma a fanilor lui Arsenal, care erau exasperati de faptul ca jucatorul marca extrem de putin si irosea numeroase faze ideale de poarta, de fiecare data cand Ramsey inscrie un nou gol presa si microbistii asteapta sa vada pe cine va mai lovi "The Curse of Aaron Ramsey". Mijlocasul galez a declarat in mai multe interviuri ca este deranjat de stirile pe aceasta tema si nu gaseste situatia deloc amuzanta, considerand ca este vorba doar de "zvonuri prostesti". Insa, in meciul de deschidere al acestui sezon, Ramsey a marcat in victoria superba cu Leicester (4-3), iar lumea pune deja pe seama golului sau decesul lui Yisrael Kristal, un fost afacerist israelian si supravietuitor al Holocaustului, cel care a detinut un an si jumatate recordul mondial de cel mai varstnic om in viata. Acesta a decedat pe 11 august 2017, la varsta de 113 ani si 330 de zile.



Ce alte "victime" ii sunt atribuite lui Ramsey

22 august 2009 – Ramsey marcheaza in victoria cu Portsmouth (4-1)

25 august 2009 – moare Ted Kennedy



1 mai 2011 – Ramsey marcheaza in victoria cu Manchester United (1-0)

2 mai 2011 – moare Osama Bin Laden



2 octombrie 2011 – Ramsey marcheaza in infrangerea cu Tottenham (1-2)

5 octombrie 2011 – moare Steve Jobs



19 octombrie 2011 – Ramsey marcheaza in victoria cu Marseille (1-0)

20 octombrie 2011 – moare Muammar Gaddafi



11 februarie 2012 – Ramsey marcheaza in victoria cu Sunderland (2-1)

11 februarie 2012 – moare Whitney Houston



21 martie 2013 – Ramsey marcheaza in meciul Scotia - Tara Galilor (1-2)

22 martie 2013 – moare Ray Williams / 23 martie 2013 – moare Boris Berezovsky



30 noiembrie 2013 – Ramsey marcheaza de doua ori in victoria cu Cardiff (3-0)

30 noiembrie 2013 – moare Paul Walker



10 august 2014 – Ramsey marcheaza in victoria cu Manchester United (3-0)

11 august 2014 – moare Robin Williams



9 ianuarie 2016 – Ramsey marcheaza in victoria cu Sunderland (3-1)

10 ianuarie 2016 – moare David Bowie



13 ianuarie 2016 – Ramsey marcheaza in remiza cu Liverpool (3-3)

14 ianuarie 2016 – moare Alan Rickman



5 martie 2016 – Ramsey marcheaza in remiza cu Tottemham (2-2)

6 martie 2016 – moare Nancy Reagan



11 august 2017 – Ramsey marcheaza in victoria cu Leicester (4-3)

11 august 2017 – moare cel mai batran om din lume (Yisrael Kristal)