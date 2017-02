111 schiori si snowboarderi au cucerit muntele Oslea! Imagini spectaculoase

Deliric a urcat versantul in pasi de hip-hop

Chiar daca sezonul rece nu ne-a adus cantitatea de zapada care sa-i bucure pe deplin pe iubitorii sporturilor de iarna, in ultimul week-end de iarna, 111 schiori si snowboarderi au luat startul intr-o noua aventura la Red Bull Oslea Hiride, singura competitie de hike & ride din tara noastra.



Pe langa competitia clasica de freeride, concurentii au fost nevoiti sa faca fata unei provocari – sa urce pe jos versantul pe o distanta de aproximativ 4 km cu plecare de la cota 1300 m, pana la nivelul crestei la 1940 m. O misiune grea, mai ales in conditii de zapada in care te afundai pana la brau pe anumite portiuni, frig, vant si greutatea echipamentului pe care trebuie sa-l care in spate... Pentru unii nu a parut atat de dificil, cel mai bun timp de urcare fiind de 50 de minute, realizat de participantul la Clasa Open, sectiunea snowboard – Florin Nita, insa multi dintre concurenti au petrecut mai bine de doua ore pana au reusit sa ajunga pe creasta.



Odata ajunsi in varful crestei, fiecare participant isi alege linia pe care doreste sa o urmeze pe “terenul virgin”, cu o coborare de aproximativ 1 km si o inclinatie de aproximativ 45˚. Traseul are portiuni de stanca, ideala pentru realizarea unor trick-uri spectaculoare, numai bune de punctat de catre membrii juriuliu, format din Radu Lungu (arbitru acreditat World Freeride Qualifier si TTR), Constantin Bodea si Vladimir Brezovszki la snowboard, iar Alin Gavozdea, Bogdan Stanila si Stefan Mirescu, personaje cheie in zona locala de freeride, la schi.



La start, l-am regasit si pe Toto Eremia aka Deliric, revenit pe partie dupa o accidentare suferita la snowboard in decembrie. Aceasta este prima competitie la care participa si a facut fata cu brio, clasandu-se pe pozitia 52.



Smaranda Munteanu, castigatoarea categoriei Schi fete Pro, a venit la Oslea direct din Alaska. Nascuta in Brasov, Smaranda s-a mutat in Alaska in 1990 si este o impatimita a sporturilor de iarna, avand numeroase titluri la diverse competitii internationale. Sora ei mai mare, Alexandra, a participat chiar si la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Salt Lake City, din 2002.



Anul acesta, fiecare dintre cele doua sectiuni Snowboard si Schi au inclus patru categorii – Feminin Open, Masculin Open, Feminin Pro si Masculin Pro. Competitia de anul acesta s-a bucurat si de participare internationala, la start fiind prezenti si sportivi din Germania, Polonia, Serbia.



Clasament Red Bull Oslea Hiride:



Schi fete Pro

1. Smaranda Munteanu

2. Sonia Dragan

3. Dora Bakos



Schi baieti Pro

1. Popescu Paul

2. Aufmesser Paul

3. Csongor Laszlo



Snowboard fete Pro

1. Cosmina Dolha

2. Florina Martina Cont

3. Roxana Pintican



Sbowboard baieti Pro

1. Ionut Pintican

2. Mihail Adolf Gherghelah

3. Parvan Alex



Schi fete Open



1. Ioana Viman

2. Emilia Avramoni

3. Ciascaiu Oana



Schi baieti Open



1. Ioan Stefan Cioica

2. Serban Cozma

3. Elod Biro



Snowboard fete Open



1. Denisa Herman

2. Izabela Stefania Rakosi

3. Magda Diana



Snowboard baieti Open



1. Colceriu Adrian

2. Vlad Manolache

3. Teodor Andrei