ULTIMA ORA: Agentia Mondiala Antidoping WADA a suspendat acreditarea Laboratorului de la Bucuresti

WADA a constatat ca Laboratorul de la Bucuresti nu respecta standardele internationale

Agentia Mondiala Andidoping (WADA) a anuntat suspendarea provizorie a acreditarii Laboratorului antidoping de la Bucuresti din cauza nerespectarii Standardelor Internationale pentru Laboratoare (ISL), anunta news.ro.

"Suspendarea provizorie, care a intrat in vigoare la 29 noiembrie 2017, interzice laboratorului de la Bucuresti efectuarea oricaror activitati antidoping, incluzand toate analizele de urina si sanguine. Suspendarea ramane in vigoare pana cand procedurile disciplinare vor fi efectuate de o comisie independenta de disciplina, care va fi mandatata sa faca recomandari presedintiei Comitetului Executiv al WADA, cu privire la situatia acreditarii WADA a laboratorului."

"In perioada suspendarii provizorii, probele care nu au fost inca analizate la Bucuresti, probele aflate in procedura de confirmare si orice proba pentru care a fost raportat un Rezultat Analitic Pozitiv trebuie transportate in singuranta la alt laborator acreditat WADA. Acest lucru este necesar pentru a asigura o analiza continua de inalta calitate a probelor, care ajuta la pastarea increderii sportivilor in acest proces si in largul sistem antidoping", se arata in comunicatul WADA.

Laboratorul de Control Doping din Romania era singurul laborator din Europa de Est acreditat de Agentia Mondiala Antidoping. Fondat in august 1983, a functionat initial in structura oganizatorica a Institutului National de Cercetare pentru Sport din subordinea Agentiei Nationale pentru Sport.

Activitatea laboratorului a cunoscut o dezvoltare dupa 1996, an in care s-a decis sa se investeasca in dotarea sa cu echipamente analitice moderne. Pasul decisiv in dezvoltarea activitatii laboratorului a fost facut in 2005, cand a fost infiintata Agentia Nationala Antidoping, iar laboratorul s-a transformat in Directia de Cercetare si Laborator Control Doping si a functionat in cadrul institutiei.

Laboratorul de Control Doping din Romania a primit acreditarea internationala din partea WADA la 29 iulie 2009.