Petrecere de 700.000 €, din banii Primariei, pentru aniversarea a 10 ani de la infiintarea CSM Bucuresti! Reactia lui Alin Petrache

Clubul CSM Bucuresti, finantat de Primaria Capitalei, face petrecere de 700.000 de euro weekendul viitor, in Piata Constitutiei, scrie Romania Libera.

Romania Libera a dezvaluit, intr-un articol publicat astazi, ca CSM Bucuresti a pregatit o mega petrecere in Piata Constitutiei, in perioada 9-12 iunie, pentru a marca 10 ani de existenta.

Conform sursei citate, clubul finantat de Primaria Bucuresti a alocat 700.000 de euro pentru aceasta festivitate.

Piata Constitutiei va fi impartita in mai multe zone, cu restaurante, van-uri de burgeri si scene de concerte.

"Ne bucuram pentru interesul aratat fata de evenimentul clubului CSM Bucuresti. In acest moment echipa noastra inca lucreaza la detalii organizatorice. Urmeaza ca in zilele viitoare sa va aducem la cunostinta dvs. si celorlalti reprezentanti media un program complet al evenimentului. Speram ca ne veti onora cu prezenta", a declarat Alin Petrache in Romania Libera.