INCREDIBIL | Cei doi au reusit o performanta unica in lumea sportului

Cei doi au reusit o performanta incredibila.

Ali Farag si Nour El Tayeb au intrat in istoria sportului dupa ce au devenit primul cuplu care reuseste sa castige un titlu major in aceeasi zi.



Nour El Tayeb, in varsta de 24 de ani, a castigat US Open-ul la squash, iar sotul sau, Ali Farag a triumfat in aceeasi competiei, sambata.



Cei doi s-au casatorit anul trecut.

