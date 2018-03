Fiul lui Cristiano Ronaldo este noul "micul Hercule"! Imaginea controversata postata de starul Realului: cum arata baiatul sau plin de muschi la doar 7 ani

Cunoscut ca fiind unul dintre cei mai FIT jucatori din lume, Cristiano Ronaldo se mandreste cu faptul ca fiul sau i se aseamana!



"Juniorul mi-a spus: tati, o sa fiu ca tine!!! Ce credeti?" a fost mesajul postat de Cristiano Ronaldo pe contul sau de Twitter alaturi de o poza cu fiul sau care va implini 8 ani in luna iunie. Cristiano Jr este plin de muschi!

Postarea nu a generat numai comentarii pozitive, existand si voci care il critica pe starul Realului ca isi lasa fiul sa se antreneze la sala de forta la o varsta atat de frageda.

????Jr say daddy I'm gonna be like you!!! What do you think?? ???????? pic.twitter.com/wL7KVyCkaF