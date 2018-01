"Este un jucator mare!" Anuntul facut de Valverde inainte de transferul lui Coutinho! Ce a spus antrenorul Barcelonei

Ernesto Valverde a fost intrebat de Philippe Coutinho la conferinta de presa de dinaintea partidei cu Levante de duminica.

Philippe Coutinho este foarte aproape de a fi anuntat oficial ca nou jucator al celor de la FC Barcelona - cu toate astea, Ernesto Valverde nu a dorit sa discute despre transfer inainte ca acesta sa devina oficial.

"Coutinho este un jucator mare, la fel ca multi, dar ceea ce imi place mereu sa fac este sa evalueaza jucatorii pe care ii am. Exista speculatii despre multi jucatori din intreaga lume dar noi avem deja jucatori grozavi si vreau sa ma concentrez pe ai mei. Ceea ce vor fanii Barcei, in afara unor jucatori buni, este o echipa care joaca bine si castiga. Cel mai important este sa avem un meci bun maine" a spus Valverde.

Partida cu Levante poate fi prima ca titular pentru Dembele. El a intrat pe teren in a 2-a repriza la meciul din Copa del Rey cu Celta Vigo: "Este bine, mai bine decat atunci cand a intrat. Era putin confuz acum 4 luni, apoi a avut o accidentare serioasa dar este pregatit. Toata lumea are sansa de a fi titular, dar deja am spus ca trebuie sa avem grija cu el" a mai spus Valverde.