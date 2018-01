"De mine nu spui nimic?!" :)) Harry Kane a comis-o in ultimele clipe din 2017 iar logodnica l-a luat la rost! Ce a facut golgheterul anului trecut

Harry Kane a avut un an 2017 fabulos din toate punctele de vedere.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations Cup, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Atacantul celor de la Tottenham, Harry Kane, a avut cel mai bun an din cariera - a marcat 56 de goluri in 2017, fiind pe primul loc din acest punct de vedere, peste Messi! El a sarbatorit trecerea intr-un nou an cu o postare pe Instagram. Mesajul s-a intors insa impotriva lui!

"2017 a fost bun pentru mine. Sa vina 2018 ##attrickballs #Goldenboot #HappyNewYear" a scris Kane alaturi de mingile pastrate dupa ce a marcat 3 goluri intr-un meci (8). Logodnica lui, Kate Goodland, i-a raspuns cu un comentariu amuzant, "reprosandu-i" ca nu a trecut si alte realizari: "Primul copil? Logodna?".

Viitoarea sotie a lui Kane a sters insa comentariul ulterior.